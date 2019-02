NASCAR Xfinity NASCAR Racing Experience 300 Results

Saturday

At Daytona International Speedway

Daytona Beach

Lap length: 2.5 miles

Starting position in parentheses

1. (3) Michael Annett, Chevrolet, 120 laps.

2. (15) Justin Allgaier, Chevrolet, 120.

3. (16) Brandon Jones, Toyota, 120.

4. (8) Ryan Sieg, Chevrolet, 120.

5. (13) Austin Cindric, Ford, 120.

6. (11) Christopher Bell, Toyota, 120.

7. (21) Jeff Green, Chevrolet, 120.

8. (14) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 120.

9. (1) Tyler Reddick, Chevrolet, 120.

10. (7) Chase Elliott, Chevrolet, 120.

11. (18) Noah Gragson, Chevrolet, 120.

12. (10) Chase Briscoe, Ford, 120.

13. (6) Ross Chastain, Chevrolet, 120.

14. (38) Cole Custer, Ford, 120.

15. (2) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 120.

16. (30) Joey Gase, Toyota, 120.

17. (4) Justin Haley, Chevrolet, 120.

18. (28) Brandon Brown, Chevrolet, 120.

19. (22) Timmy Hill, Toyota, 120.

20. (32) David Starr, Chevrolet, 120.

21. (17) Scott Lagasse Jr., Chevrolet, 120.

22. (24) Josh Williams, Chevrolet, 120.

23. (20) Josh Bilicki, Chevrolet, 120.

24. (26) Garrett Smithley, Chevrolet, 120.

25. (29) Vinnie Miller, Toyota, 120.

26. (31) Matt Mills, Toyota, 120.

27. (35) BJ McLeod, Chevrolet, 120.

28. (34) Max Tullman, Toyota, 120.

29. (12) Caesar Bacarella, Chevrolet, 119.

30. (33) Ray Black II, Chevrolet, 119.

31. (19) Chris Cockrum, Chevrolet, 118.

32. (37) John Jackson, Toyota, 118.

33. (27) DJ Kennington, Toyota, 113.

34. (5) Gray Gaulding, Chevrolet, 110.

35. (36) Mike Harmon, Chevrolet, 108.

36. (25) Jeremy Clements, Chevrolet, engine, 90.

37. (9) Brad Keselowski, Ford, roof hatch, 71.

38. (23) Stephen Leicht, Chevrolet, overheating, 24.

Average Speed of Race Winner: 151.664 mph.

Time of Race: 1 hour, 58 minutes, 41 seconds.

Margin of Victory: 0.116 Seconds.

Caution Flags: 4 for 19 laps.

Lead Changes: 13 among 9 drivers.

Lap Leaders: T. Reddick 0;J. Earnhardt 1-29;J. Haley 30-32;R. Chastain 33;C. Bell 34-37;A. Cindric 38-39;B. Jones 40-41;R. Chastain 42-63;B. Jones 64-67;T. Reddick 68-70;B. Jones 71-72;T. Reddick 73;B. Brown 74-75;M. Annett 76-120.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Michael Annett 1 time for 45 laps; Jeffrey Earnhardt 1 time for 29 laps; Ross Chastain 2 times for 23 laps; Brandon Jones 3 times for 8 laps; Tyler Reddick 2 times for 4 laps; Christopher Bell 1 time for 4 laps; Justin Haley 1 time for 3 laps; Austin Cindric 1 time for 2 laps; Brandon Brown 1 time for 2 laps.

