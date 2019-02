A shout out goes to Nick Coronado who started his night with a 246, and from the second frame of the second game shot 23 strikes in a row, adding games of 279 and a perfect 300 thus go give him an impressive first 800 series (825).

ORANGE BOWL LANES

TGIF BRACKET LEAGUE

Nick Coronado 300/825, David Connell Jr 256/733, James Curtis 275/710, Tom Biller 257/710, Kevin Tew 248/698, Jason Hoyt 242/669, Stephen McCarty 235/663, Clayton Bryant 237/654 and Clay Gillem 245/651.

Additional games over 200 were tossed by Jimmy Coffman, Mike McNeill, Sal Trevino, Austin Barber, Brandon Mackey, Tim Franklin, Gary Barlow, Kenneth Matthews, David Connell Jr, Brian Karabinos and William Bush.

LUCKY’S SPORTS BAR

Jasten Carris 254/698, Keith Searles 245/694, Mike Campbell 279/676, Michelle Jones 222/649, Paul Charbonneau 255/623, Bubba Chancey 236/623, Randy Wheeler 225/618 and Dave Fairbanks 233/606.

Games over 200 were rolled by Alan Sedam, Chip Rinderle, Patsy Justice, Curtis Blackmon, Kenny Blackmon, Mack Cummings, Celestine Evans, Larry Evans, Clay Gillem, Doug Pelletier Jr, Billy Kirkland, Jimmy Coffman, Rusty Riggs, Trey Elam, Bryan Adkins,

BUD LIGHT MEN

Fred Pronk 298/760, Jim Sneed 266/747, Matt Rosenkranz 269/739, Jay Farr 258/714, Jason Coy 251/710, Steve Funds 266/702, Pokey Podgorski 695, Steve Sheekey 694, Erik Weisbrodt 275/692, Leonard Salemme Jr 690, Lucky Collins 254/687, James Curtis 268/686, Jay Sparks 686, Tyler Ebright 685, Stan Sprow 268/681, Pete Collins 275/676, Dave Downard 675, Troy Hamric 254/672, Chuck Anderson 667, Bryan Olesek 663, Matt Glendenning 661, Tim Franklin 257/660, Robert Cisco 660, Brandon Mackey 267/659, John Griffith 659, Bob Stevens 268, Joe Tafe 260, Keith Searles 258 and Nick Gavin 256.

LAKELAND LANES

LAKELAND SENIORS

Bruce Tohm 255, Rusty Riggs 246, Frank Roundtree 244, Jim Williams 243, Mike Brown 242, Larry Roundtree 231, Al Bottoms 230, Kenny Sweet 213, Bert Helms 209, Joe Woznicki 207, Ron Johnson 205, David Tracy 204, Tom Edwards 203, David Evans 200 and Barbara Gnegy 200.

CYPRESS MEN

Jimmy Standridge 247/680, Nicholas Whitten 228/670, Richard Treyo 257/667, CJ Cale 238/666, Bradley Jackson 245/661, Dougie Hawkins 246/659, Jim Williams 238/632, Jeremy Smith 232/630, Chris Snell 224/625, Nicolas Ulloa 269/622, Alonzo Burton 241/620, Frank LeFleur 214/617, Diego Ulloa 245/609, James Messer 222/608, Jay LeFleur 206/606, Jeremy Riley 233, Eddie Doucette 231, Thomas Lockard 222, Casey Riley 220, Gary Casini 215, Les Chernick 215, Billy Glendenning 212, Tom Mizell 212, Dane Terry 212 (149 avg), Kurt Lockwood 210, Brandon Porter 206 and Bobby Ferguson 201.

LADIES INVITATIONAL

Jay Robinson 236/629, Brenda Hanby 224, April Haught 203 and Sandra McKinney 203.

CYPRESS LANES

HIDDEN GOLF/SWISS GOLF

Sherman Brake 234.

GOODTIME SENIORS

Virgie Foster 235 and Terri Stein 202.

DERSHIMER MIXED NUTZ

Vernon Peterson 255/746, Brad Hartsfield 267, Richard Hanooman 236, Lindsay Slater 212, Burnie Armwood 201 and Theresa Byrd 201.

SOLIVITA TUESDAY

Peter Schindo 207, Jim McIver 203 and Bob Zuelsdorf 200.

SENIOR MENS CLASSIC

Jim Robarge 255/671, Ed Harr 246 and Steve Martin 245.

SENIOR LADIES CLASSIC

Ursula Baker 204.

LOUSY BOWLERS

Dan Vanderpool 241.

BOWLING FOR FUN

Jim Green 224.

CYPRESS CITY MEN

Josh Scanlan 265, Troy Hamric 258, Jay Sparks 258, Billy Ragatz 247, Robert Thompson 247, Wesley Davis 245, Chris Davis 244 and Austin Martin 244.

CYPRESS CITY LADIES

Cathy Johnson 234 and Stephanie Lopez 221.

EARLY RISERS

Jean Baldwin 200 and Sonia Smith 200.

SOLIVITA BOWLING LEAGUE

David Claussen 230/658, Sam Ardillo 237 and John Miller 226.

CITRUS RIDGE & FRIENDS

Mickey Baus 223.

CAREFREE THURSDAY

Ron Chock 219.

THURSDAY MIXED BOWLERS

Robert Meadows 253, Robert Thompson 245, Presley Gissendanner 232 and Shirley Skipper 219.

